Donazione del sangue: via agli incontri nelle scuole  

Riprende l’attività di sensibilizzazione nei confronti della Talassemia, della donazione del sangue e dell’ingresso nel volontariato che i donatori di sangue della Fidas Domusnovas promuovono fin dalla nascita dell’associazione nel 2002. Sabato 5 aprile l’associazione, insieme alle specialiste del centro trasfusionale di Carbonia - Iglesias Cristina Porru e Tania Durzu, visiterà le scuole di Domusnovas, Musei e Villamassargia. Del gruppo farà parte in veste di testimone, Francesca Piras, paziente talassemica, e non mancherà il presidente della Fidas Cesare Pintus. «È fondamentale - osserva Pintus - rivolgerci soprattutto a coloro i quali saranno gli adulti di domani: a loro dobbiamo far capire quanto è importante avvicinarsi al volontariato ed alla donazione di sangue. Basta pensare che i talassemici nell’isola sono tantissimi e che ognuno di loro necessita di circa 4 sacche di sangue al mese: pur essendo una regione virtuosa nella donazione, la Sardegna, che raccoglie 80 mila sacche l’anno, deve importarne ogni anno 30 mila. I medici e tutti gli indicatori dicono che le donazioni sono in calo: per questo è necessario donare e mi appello soprattutto ai giovani».

Sono circa 300 le sacche di sangue raccolte all’anno dalla Fidas con le iniziative locali e l’invio dei suoi circa 270 soci al centro trasfusionale. Venerdì 11 aprile nuova raccolta con l’autoemoteca in piazza Matteotti dalle 8 alle 12. (s. f.)

