Donazione al reparto di Pediatria del Brotzu 

Il primo memorial “Gianni Piras, Mauretto e Pieraldo Pala” si è svolto a Tonara all’insegna della generosità, promosso lo scorso giugno dall’Unione sportiva locale, con la partecipazione del gruppo “Aortas apertas”, del Comune, di Avos e dei torronifici. Per le famiglie Piras e Pala, la rappresentativa Barbagia-Mandrolisai, la Capitaneria di Porto di Cagliari e le Vecchie Glorie del Tonara sono state protagoniste dell’evento nel campo “Su Nuratze”. Poi la scelta unanime di devolvere il ricavato della partita (oltre 2000 euro) al reparto di Pediatria del Brotzu di Cagliari, diretto da Maurizio Zanda.

Proposta accolta dai medici garantendo l’acquisto di varie attrezzature sanitarie fra cui spiccano due carrozzine adatte alle esigenze dei più piccoli, ma soprattutto in grado di muoversi insieme al paziente sottoposto a visite ed esami, dei cardiomonitor, di una borsa portaprovette, un monitor multiparam, due bracciali pediatrici e uno per adulti.«Vorremmo che tutti i bambini potessero essere felici durante il periodo di ricovero. Un piccolo gesto per riprodurre un ambiente il più possibile accogliente e familiare può dare un po’ di serenità», dice il fondatore di “Aortas apertas” Giorgio Garau esprimendo gratitudine. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA