Donatori si diventa: campagna tra studenti e soldati 

La parola d'ordine Admo: "Diventiamo tutti donatori". La campagna di sensibilizzazione avviata nelle scuole cittadine e tra i soldati della Brigata Sassari, sta ottenendo importanti risultati. Una campagna che il direttivo dell'Admo di Macomer sta portando avanti ormai da oltre due anni, incontrando gli alunni e gli studenti degli istituti cittadini. I giorni scorsi il direttivo ha incontrato anche i militari di istanza alla caserma Bechi Luserna, quelli del Quinto genio Guastatori della Brigata Sassari. «Abbiamo avuto un grande riscontro – dice il presidente dell'Admo, Nicola Demartis – la campagna di sensibilizzazione, che coinvolge i bambini e i ragazzini delle scuole elementari e media, raggiunge anche gli adulti. Si tratta di incontri settimanali, che ci impegnano ormai da mesi. In oltre due anni di attività intensa, abbiamo incontrato varie scuole di Macomer, dove abbiamo sottolineato l'importanza della donazione, attraverso testimonianze, filmati e spiegazioni mediche, presentiamo la situazione a 360 gradi, spiegando in cosa consiste, per esempio, la donazione del midollo osseo. Anche in caserma, tanti soldati, dopo le nostre spiegazioni, hanno deciso di diventare donatori». L'Admo precisa che per essere iscritti al registro donatori è necessario avere compiuto i 18 anni e non aver superato i 35 anni. (f. o.)

