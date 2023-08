Donatori in vacanza: emergenza sangue 

Ospedali in affanno, serve più sangue, i donatori non bastano. È l’allarme dell’Avis, che come ogni anno, durante la stagione estiva, pone l’accento su un problema che mette in seria difficoltà le strutture ospedaliere della Sardegna. Una vera e propria emergenza, che puntualmente ricade con l’arrivo dell’estate, quando i donatori fanno un passo indietro, scoraggiati dal caldo. Le donazioni di sangue subiscono inoltre un calo legato anche alle partenze per le vacanze. La popolazione sarda in alta stagione aumenta, così come le richieste di sangue per trapianti, interventi chirurgici e trasfusioni. La gente va in ferie, gli ospedali no, le sacche scarseggiano.

La rete

«Come ogni anno nel periodo estivo registriamo la carenza di sangue. Stiamo cercando di recuperare più donatori possibili, ora fuori sede per le ferie. I pazienti più bisognosi sono i talassemici, che nell’Isola solo più di mille, per non parlare dei continui interventi chirurgici, alcuni addirittura rinviati. Non dimentichiamoci che le sale operatorie sono sempre aperte, non vanno in vacanza», denuncia il presidente regionale dell’Avis, Vincenzo Dore. L’appello è indirizzato alla Regione: «Ribadiamo la nostra richiesta: una programmazione seria che parta già dal mese di settembre, in modo da non dover arrivare alla sofferenza d’estate». In conclusione sottolinea: «Per fortuna ci sono le altre regioni che ci danno una mano, prime fra tutte Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, se no non sapremo come fare ad esaudire le richieste. Questo succede nonostante la Sardegna sia abbastanza volenterosa: siamo ai primi posti in Italia per il numero di sacche raccolte».

Il calo

Il 2023 conta, ad oggi, 39.579 unità di sangue prodotte, contro le 40.543 del 2022: l’associazione ha rilevato quindi una diminuzione di donazioni del 2,4%, pari a 964 unità, ma a fronte di un aumento della richiesta del 3,3%, ossia 1662 sacche in più.

Lo scenario

«Un’emergenza importante, d’estate il fenomeno si intensifica. La Sardegna a livello di produzione di sangue è al primo posto in rapporto al numero degli abitanti, produciamo 50 unità di sangue per 1000 abitanti, il problema dell’Isola è che facciamo molte più trasfusioni rispetto alla media nazionale, in Italia si contano 42 sacche per 1000 abitanti, in Sardegna 64. Uno sbilanciamento che ci mette sempre in difficoltà», spiega Marino Argiolas, direttore sanitario dell’Avis regionale, che di fronte all’emergenza sangue, richiama l’attenzione sul problema principale: «Bisogna fidelizzare il donatore, invitarlo costantemente a donare il sangue, che vuol dire vita per chi lo riceve ma vuol dire anche prevenzione per chi lo dona. Il donatore sardo, nonostante sia generoso, tende a tornare poco durante l’anno, dovremmo incentivare il donatore a dare il sangue almeno 2 volte all’anno». Infine Argiolas avverte: «Abbiamo bisogno di 110mila unità di sangue, i donatori sono circa 55mila, se questi venissero a donare almeno 2 volte nell’arco dell’anno, potremmo essere coperti. È importante che ci sia un’evoluzione da “andiamo a donare il sangue” a “diventiamo donatori di sangue”». L’associazione Avis rinnova la sua campagna di sensibilizzazione sull’emergenza sangue e lancia un appello ai cittadini sardi: «Andate a donare il sangue, serve l’aiuto di tutti».

