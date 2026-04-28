Donatori di sangue, si rinnova l’impegno 

La conferma anche per il 2027 delle 3 raccolte di sangue da effettuare con l’autoemoteca in piazza Matteotti e la volontà di inserirne una quarta. L’approvazione di un bilancio 2026 sano ed un programma di massima che conserverà gli storici progetti dell’associazione e che già da quest’anno ha rispolverato, dopo 4 anni di assenza, il progetto di sensibilizzazione verso la donazione del sangue e l’avvicinamento volontariato, tramite la consegna di borse di studio (da 200 euro in materiale didattico) agli studenti di terza media.

Sono i temi che hanno caratterizzato l’assemblea annuale dei donatori di sangue della Fidas Domusnovas, associazione nata nel 2002 ed ora forte di circa 400 iscritti, in continuo aumento. Alla presenza dei medici del centro trasfusionale sulcitano, della testimonial talassemica Francesca Piras, di specialisti e sponsor, sono stati snocciolati i dati del 2025: le sacche raccolte sono state 158, la metà con le raccolte in piazza. Premiati anche i 10 donatori più assidui, tra i quali con 30 donazioni spiccano Franco Congiu e Marco Pandino. Ma il clou dell’assemblea erano le nuove premiazioni con le borse di studio, tornate dopo 4 anni. «Dovevano essere solo 5 - spiega il presidente Cesare Pintus, coadiuvato dal presidente onorario Gianluigi Loi - ma la qualità dei 40 elaborati presentati era altissima e 8 lavori hanno impressionato la commissione: quindi abbiamo fatto uno sforzo per onorarli tutti e contiamo di confermare 8 borse anche nel 2027. Progetti come questi sono il viatico migliore per incentivare la donazione: se facciamo colpo sui giovani saranno loro stessi a fungere da megafono ed avvicinare altri alla donazione del sangue».

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