Donato un defibrillatore 

La Confraternita della Misericordia di Settimo San Pietro che opera nel territorio con mezzi e volontari, ha donato al Comune un defibrillatore Dae. La consegna è stata fatta in Municipio da parte di una rappresentanza della stessa Confraternita guidata dalla governatrice Lorena Pitzalis. Ora l’amministrazione comunale si occuperà di individuare il luogo in cui installarlo. Il sindaco Gigi Puddu: «A nome di tutti i cittadini dico grazie ai volontari per il nobile gesto di altruismo verso l’intera comunità». ( r. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA