Samugheo.
27 agosto 2025

Donato un arazzo del 1936 per arricchire il Murats 

Il museo Murats si arricchisce di un nuovo pezzo pregiato. Al Comune è infatti stato donato dalla famiglia Boi-Contini un arazzo del 1936, con la richiesta di esporre la dicitura “Ricordo sardo di Anna Maria Saderi di Samugheo. Anno 1936”. «L’Amministrazione comunale ha interesse ad acquisire l’arazzo, in quanto è un pezzo che arricchisce la collezione del Murats, cui compete la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni dell’artigianato tessile sardo», spiega l’esecutivo guidato da Basilio Patta. Gli amministratori esprimono gratitudine per il dono ricevuto: «Si tratta di beni che accrescono la potenzialità di trasmissione culturale del museo». ( a. o. )

