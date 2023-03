Donato Orrù è vigile e cosciente 

Sono in fase di miglioramento le condizioni di Donato Orrù, l’imprenditore edile di Villagrande che, l'altro ieri, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Bari Sardo. L'uomo, che era impegnato in un cantiere nella zona della torre, è vigile e cosciente, anche se resta in stretta osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari dove, subito dopo l’incidente, è stato trasportato dall’elicottero dell’Areus. Il 35enne, che ha riportato fratture e traumi, resta comunque in prognosi riservata. Due giorni fa, poco prima delle ore 11.30, è stato travolto da pannelli di armatura e terriccio mentre si trovava sotto il livello stradale, all'interno di uno scavo. Orrù è stato soccorso in prima battuta dai colleghi e da un gruppo di persone.

Il cantiere era stato aperto per interventi sulla raccolta delle acque piovane, dopo l’aggiudicazione disposta dal Comune di Bari Sardo. Sull’incidente indaga il personale dello Spresal dell’Asl Ogliastra. (ro. se.)

