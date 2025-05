Donato alla città il maxi dipinto sulle tradizioni 

Le tradizioni in un dipinto. Un trittico di grandi dimensioni è stato donato al Comune dal pittore Mario Denotti. La consegna è stata fatta prima ai rappresentanti di Imago Mundi, durante l’edizione di Monumenti aperti la settimana scorsa, che ha poi provveduto a consegnarlo all’amministrazione. Si dovrà adesso decidere se lasciare il dipinto a Sa dom’e Farra o dargli un’altra collocazione. Nel trittico sono raffigurate le tradizioni della città.

«Davanti allo sfondo della basilica di Sant’Elena» spiega l’artista Mario Denotti, «ho voluto raffigurare l’abito quartese indossato sia da un uomo che da una donna come se fossero gli Adamo ed Eva dell’Eden. Accanto a loro ci sono i buoi, simbolo delle feste, e l’uva che ci ricorda l’antica tradizione dei campi con la sagra che viene celebrata a settembre per la festa di Sant’Elena». Il quadro è stato realizzato in presa diretta davanti ai visitatori all’ex casa museo nell’ambito della mostra che organizzata da Art tac.

RIPRODUZIONE RISERVATA