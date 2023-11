Donati gli organi di Patrizia Incollu 

«Martedì mattina ero nell’ufficio di Patrizia e tutto parlava di lei. Anche i muri trasudavano tristezza». Le parole sono di Marco Porcu, direttore del carcere di Uta e collega di Patrizia Incollu. Fanno capire ancora una volta quanto la direttrice della casa circondariale di Nuoro, scomparsa dopo dodici giorni di coma, fosse apprezzata e benvoluta. Svelano la sua grandezza, cementata dall’ultimo segno di altruismo. «Ieri abbiamo provveduto al prelievo degli organi: cuore, reni e fegato», dice il primario della Rianimazione del San Francesco di Nuoro, Peppino Paffi. «La morte può dare vita: ringraziamo la famiglia, credo che non ci sia gesto più nobile», aggiunge Pierina Ticca, coordinatrice locale dei Trapianti. Venerdì alle 11, a Sassari, i funerali della donna.

Generosità

È il tratto distintivo. Quel concetto che ricorre in ogni commento, rimarcato da tutte le persone che hanno conosciuto la 57enne nata a Sassari ma di origini ogliastrine. In tanti hanno pregato per lei, hanno sperato nel miracolo dopo quel terribile schianto in auto, sulla Statale 389 Var, la Nuoro-Lanusei, avvenuto nel pomeriggio del 19 ottobre e dove aveva perso la vita l’assistente capo della Polizia penitenziaria Peppino Fois, 53enne di Illorai. Troppo gravi, però, le ferite riportate da Patrizia Incollu. La direttrice di Badu ’e Carros è sempre stata in coma, per dodici lunghissimi giorni.

Il dono

Così, dopo aver accertato la morte cerebrale nella serata di martedì, ieri mattina i medici dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione hanno avviato la procedura per la donazione degli organi.

«Abbiamo iniziato le operazioni in tarda mattinata - racconta Peppino Paffi -. Il prelievo degli organi è stato ultimato nel pomeriggio. Cuore e fegato resteranno in Sardegna, mentre i reni con tutta probabilità andranno nella Penisola. A nome mio, di tutto il personale e di tutta l’azienda sanitaria di Nuoro, voglio ringraziare la famiglia di Patrizia Incollu per questo enorme gesto di generosità. Poi, un pensiero va al personale sanitario del San Francesco per la loro professionalità e umanità, dimostrate anche in questa circostanza».

I ricordi

In tanti hanno voluto ricordare Patrizia, dirle grazie. «Una donna instancabile, dirigeva Badu ’e Carros, Bancali e Mamone - ricorda Giovanni Villa, segretario della Fns Cisl -. Un periodo, addirittura, ha diretto tutte le carceri sarde, contemporaneamente. Era incredibile, speciale. Credeva sempre nello Stato e ci incoraggiava ad andare avanti, anche nelle difficoltà. Ecco perché chiediamo che la colonia penale di Mamone possa portare il suo nome».

«Un esempio di caparbietà e di forza nei momenti di difficoltà, una donna che ha speso la propria vita per lo Stato. Tutti abbiamo perso un riferimento importante, una guida», la ricordano i sindacati Sappe, Osapp, Uilpa e Uspp.

Marco Porcu ha impresso su Facebook un toccante ricordo di Patrizia: «Era una collega coraggiosa, competente e leale. Dotata di una rara eleganza spirituale, anche quando usava la sua innata e intelligente ironia. Mai avrebbe abbandonato il personale e i detenuti che erano affidati alle sue cure. Sapere della sua presenza in servizio, anche a 200 km di distanza, ti faceva sentire meno solo. E ora senza di lei sarà tutto più difficile. In questi anni ha resistito in una trincea ed è caduta, insieme a uno dei suoi uomini, proprio nel momento in cui si iniziava a intravedere uno spiraglio di luce, per l’arrivo degli annunciati rinforzi. Per questo è più difficile da accettare. Ma noi non possiamo conoscere i disegni di Dio. Grazie di tutto cara Patrizia, mancherai tanto. Ora vola alto valorosa, collega».

RIPRODUZIONE RISERVATA