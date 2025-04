Donati gli organi di Marco 

Nel momento più difficile la scelta più generosa: donare gli organi del proprio figlio morto a 21 anni per una crisi d’asma. «È impossibile accettare che Marco non ci sia più, ma almeno una parte di lui continuerà a vivere e aiuterà qualche malato che ne aveva bisogno. Per lui purtroppo non c’era più niente da fare». Il babbo Roberto Meloni, operaio edile di Decimomannu, ha lasciato in lacrime l’ospedale Brotzu di Cagliari insieme alla moglie e alle due figlie più grandi dopo aver firmato il consenso al prelievo degli organi. Ieri l’intervento: cuore e reni di Marco sono rimasti in Sardegna, il fegato è arrivato con un volo speciale al Bambin Gesù di Roma.

Al Brotzu

C’era un viavai di persone ieri tra la camera mortuaria e il reparto di Rianimazione del Brotzu. Familiari e amici di Marco Meloni, il giovane giardiniere vittima di un attacco d’asma dopo una serata trascorsa da una zia a San Sperate, erano tutti in lacrime, seduti a guardare nel telefonino le ultime foto con «quel ragazzo d’oro».

Alessandro Cabula con la moglie non riescono a darsi pace: «Per noi era come un figlio, l’abbiamo visto crescere, era diventato il ragazzo che tutti vorrebbero avere in famiglia, alto, forte, gentile, sorridente, sempre pronto ad aiutare tutti, appassionato di moto, pieno di amici. Guardi, questa foto, con una birretta in mano: questo era lui, così amante della vita».

I ricordi

Un altro amico che preferisce restare anonimo in questi giorni è stato molto vicino ai familiari più stretti di Marco Meloni: «Si è sentito male a San Sperate, in pizzeria, era rimasto a dormire dalla zia, poi era tornato a Decimomannu ma le sue condizioni si sono aggravate all’improvviso, neppure il V entolin riusciva a dargli tregua. L’ultima cosa che ha fatto è stata cercare di comporre con il telefonino il numero del 118».

Ci hanno pensato i genitori a chiedere aiuto: l’elisoccorso l’ha portato al Brotzu, ma i danni al cervello per la mancanza di ossigeno si sono rivelati troppo gravi. Così è stata dichiarata la morte cerebrale. E in quel momento i genitori hanno pensato che in qualche modo Marco avrebbe potuto continuare a vivere. «Chi ha ricevuto i suoi organi sarà molto fortunato», dice una amica, «il suo era un cuore davvero speciale».

