Donati è ancora puntuale  

Carbonia. Davide Donati sa essere puntuale, quando vuole. Lo ha dimostrato ieri fulminando il gruppo dei migliori all’ombra della Torre Civica, a Carbonia, dove si è conclusa la seconda tappa del Giro della Sardegna. E se a Bosa, 24 ore prima, Nicolò Garibbo aveva festeggiato il primo successo in carriera, il corridore bresciano della Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies ha bissato la vittoria dello scorso anno al Tour de Wallonie.

Le conferme

La Oristano-Carbonia di 138,3 km, volati a 44,632 di media, ha offerto qualche conferma di sostanza rispetto alla inaugurale Castelsardo-Bosa. Intanto ha lasciato la maglia azzurra sulle spalle del ligure della Ukyo, “braccato” da Filippo Zana e Gianmarco Garofoli. Quest’ultimo, già quarto sul Temo, ieri è stato secondo, anche se con minori rimpianti, confermando che qualcosa non è stato fatto al meglio nel primo sprint, in cui la sua Soudal-QuickStep aveva due uomini su quattro. La solidità di quella che è una delle due formazioni World Tour al via (assieme alla Xds Astana) è emersa chiaramente anche ieri, nel combattuto finale di gara, in cui si sono rivisti gli Zana, i Conci, gli Iacomoni e i Gonzales, cioè alcuni dei protagonisti della prima giornata.

Il gruppo

Rispetto a mercoledì, il primo gruppo era composto da una cinquantina di elementi, venti in più, come lasciava presagire il percorso più breve e meno severo. Però sulla costa, negli ultimi sessanta chilometri della tappa, la battaglia è stata continua e la Soudal ha sempre inseguito quando è rimasta fuori dagli attacchi, favoriti dai saliscendi dell’incantevole zona costiera-mineraria dell’Isola. E gli attacchi sono stati tanti, ultimi quelli dell’olandese Darren van Bekkum (Astana) e dello svizzero Alexandre Balmer, uno che la Sardegna la conosce perché ci si è allenato in inverno, ospite di Giovanni Manzottu, impenitente corridore master e collaboratore della Solution Tech Nippo Rali.

Da Cagliari a Tortolì

Stamattina la corsa passa a Cagliari: la terza tappa parte da piazza dei Centomila alle 11.15 ma la zona di partenza sarà animata sin dalle 9.30 con la presenza dei testimonial Fabio Aru, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, ai quali si aggiungerà Alberto Loddo, plurivittorioso del ciclismo isolano e unico a vincere al Giro di Sardegna (nel 2010). In maglia azzurra c’è Nicolò Garibbo, in verde lo scalatore panamense Roberto Gonzales, in bianco (punti), in bianco Gianmarco Garofoli (punti) e in arancio Jan Michal Jackowiak (giovani). Arrivo a Tortolì dopo 168 km, diretta su Rai Sport e Discovery dalle 13.40.

Ordine d’arrivo : 1. Davide Donati (Ita, Red Bull-Bora- Hansgrohe Rookies) 3.03’14”, 2. Gianmarco Garofoli (Ita, Soudal Quick-Step) st, 3. Patrick Boje Frydkjær (Dan, Lidl-Trek Future) st, 4. Filippo Magli (Ita) st, 5. Nicola Conci (Ita) st, 6. Tommaso Dati (Ita) st, 7. Enea Sambinello (Ita) st, 8. Giacomo Ballabio (Ita) st, 9. Jan Michal Jackowiak (Ita) st, 10. Giovanni Bortoluzzi (Ita) st; 24. Nicolò Garibbo (Ita) st; 11. Ignazio Cireddu (Ita, Vorarlberg) a 19’44”.

Classifica : 1. Nicolò Garibbo (Ita, Ukyo) in 7.42’13”, 2. Gianmarco Garofoli (Ita, Soudal Quick-Step) a 4”, 3. Filippo XZna (Ita, id.) st, 4. Urko Berrade (Spa) a 6”, 5. Giacomo Ballabio (Ita) a 1’03”, 6. Tommaso Dati (Ita) st, 7. Nicola Conci (Ita) st, 8. Jan Michal Jackowiak (Pol), 9. Luca Paletti (ita), 10. Samuele Zoccarato (Ita).

