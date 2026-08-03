VaiOnline
Villa Melis.
04 agosto 2026 alle 00:17

Donati 170 libri al centro educativo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Donati 170 volumi alla comunità Villa Melis di Nuoro con l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”. Si è svolta ieri, la consegna dei libri destinati alla comunità di Villa Melis, nata dalla campagna promossa dalle librerie Giunti al Punto per diffondere la lettura e arricchire il patrimonio librario di scuole, associazioni, realtà sociali in tutta Italia.

Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa ha coinvolto anche Nuoro con la collaborazione delle librerie cittadine, il Comune di Nuoro (Servizi sociali) e il centro commerciale di Pratosardo.

I libri sono stati donati dalla direzione del centro commerciale per sostenere percorsi educativi e di crescita attraverso la lettura. Alla consegna hanno partecipato il sindaco Emiliano Fenu, l’assessore ai Servizi sociali Adriano Catte, Laura Zanfi per la libreria Giunti al Punto e Giambattista Cattina del centro commerciale. «La lettura rappresenta uno straordinario strumento di crescita personale, inclusione e condivisione», ha detto Fenu.

«Grazie a questa iniziativa possiamo mettere a disposizione della comunità di Villa Melis nuovi libri che saranno un’opportunità di scoperta, apprendimento e svago», ha aggiunto Catte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 