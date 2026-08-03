Donati 170 libri al centro educativo 

Donati 170 volumi alla comunità Villa Melis di Nuoro con l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”. Si è svolta ieri, la consegna dei libri destinati alla comunità di Villa Melis, nata dalla campagna promossa dalle librerie Giunti al Punto per diffondere la lettura e arricchire il patrimonio librario di scuole, associazioni, realtà sociali in tutta Italia.

Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa ha coinvolto anche Nuoro con la collaborazione delle librerie cittadine, il Comune di Nuoro (Servizi sociali) e il centro commerciale di Pratosardo.

I libri sono stati donati dalla direzione del centro commerciale per sostenere percorsi educativi e di crescita attraverso la lettura. Alla consegna hanno partecipato il sindaco Emiliano Fenu, l’assessore ai Servizi sociali Adriano Catte, Laura Zanfi per la libreria Giunti al Punto e Giambattista Cattina del centro commerciale. «La lettura rappresenta uno straordinario strumento di crescita personale, inclusione e condivisione», ha detto Fenu.

«Grazie a questa iniziativa possiamo mettere a disposizione della comunità di Villa Melis nuovi libri che saranno un’opportunità di scoperta, apprendimento e svago», ha aggiunto Catte.

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