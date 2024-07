Donate tre opere di Antonello Dessì all’Ex Museo Regio 

Sono tre, e dentro c’è il senso intero della sua opera artistica. Per “Prendas Torradas”, ovvero Gioielli Donati, la rassegna dei Musei Nazionali di Cagliari, Antonello Dessì donerà oggi all’Ex Regio Museo, dove avverrà la cerimonia, alle 18, tre suoi quadri presenti nel libro “Il tempo di Ulisse. Il tempo del Veltro” (2009).

Le tre tele, dice Maria Teresa Marcialis, «rappresentano in modo emblematico il suo stile pittorico, la sua arte, la ricchezza e profondità di significati che in essa sono trasfusi». La storica della filosofia, presenterà la donazione insieme con Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali, e Maria Antonietta Mongiu, componente del consiglio di amministrazione.

Laureato in filosofia, studioso di simbologie ermetiche, collaboratore di riviste artistiche e autore di testi per la Rai, Antonello Dessì (Cagliari, 1948) dagli anni ’80 conduce una ricerca teorica e artistica, espressa in mostre pittoriche, azioni estetiche e performances, sugli archetipi della cultura occidentale.

Uno dei punti di riferimento dell’artista, ci ragguaglia Marcialis, «è Pollock, la cui lezione viene rivissuta in modo personalissimo, sì da risultare trasfigurata: viene trasformata dalla estrosità e dalla vitalità di Dessì, filtrate e insieme chiarificate dalla sua cultura filosofica, astrologica, letteraria». Le opere protagoniste della donazione sono parte integrante del volume “Il tempo di Ulisse. Il tempo del Veltro” in cui, spiega Marcialis, «convinto della validità del pensare per immagini, egli rendeva visibile il viaggio di Ulisse attraverso una serie di immagini che non illustravano, si servivano di colori e volumi non per comunicare contenuti ma per esprimere emozioni, per penetrare sempre meglio il senso di quel viaggio, di quella avventura». In questo senso i quadri non sono un “commento” alla vicenda del mitico re di Itaca, ma sono autonomi e fruibili indipendentemente dal riferimento a Ulisse. La visione delle tre opere, chiosa la filosofa, «ci coinvolge generando in noi quella particolarissima esperienza, indefinibile e rarissima che chiamiamo estetica».

