“Donate sangue, è necessario anche d’estate” 

“Donatori, non mollate neanche d’estate. In questi mesi la richiesta di sangue aumenta nella nostra isola”.ppello del dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino, che ha invitato tutti a donare sacche di sangue anche nel mese di giugno, appena iniziato.

Intanto proseguono le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione.

A Oristano quanti vogliono donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano. Non occorre prenotarsi. «E’ importante presentarsi per le donazioni anche presso il nostro centro», ha ribadito il dottor Murgia, «solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici».

I volontari delle sezioni locali dell’Avis di tutta la provincia si sono mobilitati per organizzare quattordici giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi. I prossimi appuntamenti sabato 8 a Cuglieri, domenica 9 a Simaxis e Seneghe, mercoledì 12 a Bosa, sabato 15 a Samugheo e domenica 16 ad Arborea e Riola Sardo. Venerdì 21 a Ghilarza, sabato 22 a Mogoro, domenica 23 a Marrubiu e Ardauli e sabato 29 a Paulilatino. ( m. g. )

