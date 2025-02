Donate le tende per la privacy  nel reparto di Oncologia 

Un dono molto gradito nel reparto di di Ematologia e oncologia dell’ospedale San Martino. L’associazione “Komunque Donne”, gruppo di volontarie impegnate per sostenere le donne con tumore al seno, ha regalato delle tende per garantire la privacy dei pazienti accolti in una delle stanze di degenza del reparto dove vengono sottoposti a terapie e trattamenti particolari. «Le tende separano due letti e ad ogni paziente viene così garantito un ambiente riservato», ha spiegato Maria Luisa Albiero, presidente di “Komunque Donne”. «Un sentito ringraziamento all’associazione per aver soddisfatto un’esigenza, che la nostra Struttura complessa aveva da tempo», ha detto il resposnabile del reparto, Luigi Curreli. ( m. g. )

