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Sanità.
03 ottobre 2026 alle 00:28

«Donate il sangue, ne abbiamo bisogno» 

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«Che anche l’autunno sia all’insegna delle donazioni di sangue». Eccolo il puntuale appello del dottor Mauro Murgia, direttore del Centro Trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che invita per tutto il mese di ottobre a donare il sangue.

Come fanno sapere dalla Asl, ci si può presentare al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi. Murgia: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici. È importante donare il sangue. Una dimostrazione di solidarietà, che ci consente di continuare a soddisfare il bisogno dei cittadini del nostro territorio». Sono quindici invece le giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate nel mese di ottobre dai volontari delle sezioni locali dell’Avis, sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.

Ecco le date: oggi a Gonnosnò, domani a Ghilarza e Terralba, sabato 10 a Marrubiu, domenica 11 a Mogoro e San Vero Milis, venerdì 16 a Santulussurgiu, sabato 17 a Sedilo e domenica 18 ottobre a Terralba e Baressa. Ancora sabato 24 ottobre a Paulilatino, domenica 25 a Milis e Arborea, venerdì 30 a Bosa e sabato 31 ottobre a Fordongianus. (s. p.)

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