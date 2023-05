«Donate il sangue», il Brotzu chiama i giovani 

Un invito diretto ai cittadini, in particolare a quelli della generazione Z ed Y, a donare il sangue (o pensare di donarlo appena si raggiunge la maggiore età), perché di sangue c’è sempre bisogno, soprattutto in una regione come la Sardegna dove le donazioni, dal 2012, sono in costante calo. Questa volta la chiamata ai più giovani, arriva direttamente dai re dei social: Mattia Cerrito, influencer da quasi 800 mila followers su TikTok e i ragazzi di Nuova Sardegna, rapper nostrani capaci di radunare in pochi minuti in una piazza, centinaia di ragazzi e ragazze. Il messaggio è uno: «L’Isola ha bisogno di sangue».

La campagna

La nuova campagna, promossa e voluta dalla struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali, è stata presentata ieri al Brotzu: si chiama “De’V- Donare è vita”, nasce con l’idea di sensibilizzare in particolare i giovani alla cultura della donazione e dal primo giugno fino a ottobre spopolerà su Facebook, Instagram, You Tube e Tik Tok. «La nostra regione raccoglie tantissimo sangue, ma non basta. Davanti a questo bisogno che cresce durante il periodo estivo, abbiamo deciso di abbinare alla campagna istituzionale della Regione, questa più particolare che è diretta ai ragazzi e alle ragazze che hanno tra i 18 e i 35 anni», spiega Mauro Murgia responsabile Scr, «abbiamo notato, infatti, che negli ultimi anni c’è un calo di donazioni in questa fascia di età». La Sardegna ha bisogno di circa 110 mila unità di sangue all’anno. Negli ultimi tre anni, però, la percentuale di nuovi donatori della fascia di 18 – 25 anni rispetto al numero totale di giovani residenti nell’Isola della stessa età, è passata dal 3,27% al 2,67%. Un dato negativo che, però, non è isolato: anche nella fascia 26-35 anni, meglio conosciuta appunto come Millennials, negli ultimi nove anni si è passati dal 2,20% all’1,80% di donatori. Al contrario, invece, è stato registrato un aumento in tutte le fasce di età superiori, che vanno da 46 ai circa 65 anni.

Appello ai ragazzi

«La campagna istituzionale forse non si addice tanto ai più giovani, che forse non leggono abbastanza i giornali o non guardano i telegiornali. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo pensato di andare noi da loro, nel loro mondo, quello dei social, utilizzando i personaggi che conoscono bene. Gli influencer faranno delle challenge e li coinvolgeranno, spiegando l’importanza della donazione», spiega ancora Murgia. I numeri sottolineano il dato del progressivo invecchiamento della popolazione dei donatori, a cui, però, non fa da contraltare un adeguato ricambio generazionale. E per quanto la Sardegna sia una terra molto generosa, solo nel 2022 sono state donate 83mila unità di sangue ottenute da 55mila donatori, ancora non riesce a essere autosufficiente ed è costretta a ricorrere costantemente alla generosità delle altre regioni. «La fidelizzazione del donatore potrebbe dare risorse più utili, dobbiamo puntare alla doppia donazione annuale e per questo creare una nuova attenzione non limitata nel tempo», commenta Raimondo Pinna, direttore sanitario Arnas- Brotzu.