Donata alla parrocchia una Madonnina ritrovata in mezzo all’erba 

La segnalazione è arrivata al Comitato di Margine Rosso. Un residente che si trovava a passare dalle parti della chiesa di San Luca, ha notato la statua di una Madonnina in mezzo all’erba. Qualcuno, probabilmente l’aveva gettata via. Così sul posto è arrivato subito il presidente del Comitato Emanuele Contu che ha allertato la Polizia locale e alla fine la statua è stata consegnata alla parrocchia di San Luca.

«Dopo una segnalazione» spiega Contu, «mi sono recato sul posto che conosco bene, dal momento che da un anno con i volontari del Comitato Margine Rosso ci occupiamo di valorizzare l’ex luogo di culto di Su Forti, che ha anche alle spalle un passato storico e che per la manifestazione di Monumenti Aperti di quest'anno faremo visitare. Ho recuperato la statua dopo la segnalazione alla polizia locale e alla fine tutto si è risolto per il meglio».

Come la statuina sia arrivata lì non è dato sapersi. L’ipotesi più probabile è che qualcuno se ne sia voluto disfare e che abbia pensato bene di gettarla in mezzo alla strada. Caso ha voluto però che fosse proprio a ridosso della parrocchia che adesso l’ha presa in custodia. La statua non ha comunque subito danni.

