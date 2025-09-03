VaiOnline
Solidarietà
04 settembre 2025 alle 00:12

Donare sangue Le raccolte in Provincia 

«Dopo le ferie e con la ripresa delle attività, non dimenticatevi delle donazioni di sangue e di un gesto che davvero può salvare vite umane». Anche a settembre arriva puntuale l'appello di Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale del San Martino ricorda il valore di questo gesto solidale. Si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell'ospedale dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12. Non occorre prenotarsi. Murgia ha precisato: «Solo in sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un'unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici». Ma non solo. La Asl ha diffuso il calendario delle quattordici giornate di raccolta nelle sezioni dell'Avis a settembre. Venerdì 5 ad Ales, sabato 6 a Cuglieri, domenica 7 a Gonnostramatza e Seneghe, venerdì 12 a Bosa, sabato 13 a Samugheo e domenica 14 settembre a Simaxis e Riola Sardo. Ancora sabato 20 settembre a Ghilarza, domenica 21 a San Nicolò d'Arcidano e Mogoro, sabato 27 a Paulilatino e domenica 28 settembre ad Ardauli e Marrubiu. (s. p.)

