Donald Trump sul banco degli imputati,  scontro in aula col giudice a New York 

Washington. «Una guerra politica», una «interferenza elettorale», un «processo vergognoso» da «Paese del terzo mondo», portato avanti da un un giudice «fazioso e squilibrato» e da una procuratrice (afroamericana, ndr) «razzista e corrotta» al soldo dei dem e di Soros. Primo ex presidente sul banco degli accusati in tribunale in oltre un secolo, Donald Trump ha trasformato nell’ennesimo show il suo interrogatorio nella causa civile a New York per i presunti asset gonfiati per ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. Ma si è trovato di fronte un giudice coriaceo che gli ha tenuto testa, minacciandolo anche di privarlo della deposizione. «Signor Trump, lei può attaccarmi, può fare quello che vuole, ma per favore risponda semplicemente alle domande, niente discorsi», lo ha messo in guardia il presidente del tribunale Arthur Engoron per frenare le sue intemperanze. L’ultimo ex presidente a sedersi sul banco degli imputati fu Theodore Roosevelt nel 1915, in un processo per diffamazione.

