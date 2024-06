Donald Sutherland, il cattivo che sapeva essere elegantissimo 

«Con il cuore pesante, vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta».

Ad annunciare, sui social, la morte dell’immenso attore canadese, avvenuta ieri a Miami, è il figlio Kiefer, attore e musicista, famosissimo per il ruolo di Jack Bauer nella serie “24”.

Nato a Saint John, ma cresciuto ad Halifax, da una famiglia di origini scozzesi, figlio di un elettricista, Donald Sutherland debutta sul grande schermo nel 1964: è un film italiano, si intitola “Il castello dei morti vivi”. Dopo piccole parti in lavori come “Una notte per morire” (1965) e “Stato d'allarme” (1967), arriva “Quella sporca dozzina” di Robert Aldrich: è il 1968. Il successo arriva nel 1970 con Robert Altman: “MASH” è un successo di pubblico e critica. Piovono decine di scritture: “Fate la rivoluzione senza di noi” (1970), “E Johnny prese il fucile” (1971), “I diamanti dell'ispettore Klute” (1973), “A Venezia... un dicembre rosso shocking” (1973), “Il giorno della locusta” (1975), “La notte dell'aquila” (1976). Federico Fellini lo vuole nel suo “Casanova”. Bernardo Bertolucci in “Novecento” insieme a Robert De Niro e Gérard Depardieu. Nel 1978 fa parte del cast di “Animal House” di John Landis con John Belushi e in “Terrore dallo spazio profondo” di Philip Kaufman remake di L'invasione degli Ultracorpi.

Il successo è inarrestabile, la recitazione elegantissima. Il ruolo preferito? Quello del cattivo. Ecco “Gente comune” di Robert Redford (1980), “La cruna dell'ago” (1981) di Richard Marquand, “Un'arida stagione bianca” (1989) di Euzhan Palcy con Marlon Brando e “Sorvegliato speciale” (1989) di John Flynn con Sylvester Stallone. A inizio anni ‘90 è Mister X in “JFK” di Oliver Stone e nel 1995 vince il suo primo Golden Globe. Il Premio Oscar gli verrà conferito ad honorem per una carriera strepitosa che, negli anni 2000, lo vede ancora protagonista nella saga “Hunger Games” ( f.f. ).

