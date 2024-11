Donald incorona Musk: taglierà le spese inutili 

Washington. Come promesso in campagna elettorale, Donald Trump incorona il “super genio” Elon Musk alla guida di un nuovo dipartimento per l’efficienza governativa (Department of Government Efficiency, in sigla Doge), affiancandogli a sorpresa l’imprenditore bio-tech ed ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy. Un “dogado” per due, anche se è facile immaginare che a comandare sarà Musk, rafforzando la sua crescente influenza politica nel Trump II, dove c’è già chi lo vede come un presidente ombra, e creando un gigantesco conflitto di interessi. A spiegare cosa farà il nuovo dipartimento è stato lo stesso presidente eletto: «Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, sfoltire le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento Save America». Il tycoon l’ha paragonato al “Manhattan Project dei nostri tempi”, il progetto segreto Usa per sviluppare la prima bomba nucleare: un piano che promette un’esplosione sulla burocrazia inaugurando la più radicale deregulation e il più grande taglio delle spese federali.

