Dona il midollo e salva una vita 

Manca, iscritto da diversi anni alla sezione locale dell’Admo (Associazione donatori midollo osseo), è stato recentemente contattato dal centro trapianti dell’ospedale Binaghi, che ha riscontrato una compatibilità fra il suo gruppo sanguigno e quello di un paziente affetto da una malattia ematica. E dunque in attesa di un trapianto staminale, versando in serie condizioni cliniche. Manca ha accettato senza esitazioni la donazione. E così, dopo una serie di esami e una successiva terapia di preparazione (che ha decretato l’idoneità al trattamento) nei giorni scorsi, Alessio ha potuto effettuare il trapianto.

Donare come speranza di rinascita e un bell’esempio arriva da Aritzo, dove Alessio Manca, imprenditore 43enne, titolare insieme alla famiglia dell’Hotel La Capannina, ha ridato una speranza di vita, compiendo un gesto importante.

Manca, iscritto da diversi anni alla sezione locale dell’Admo (Associazione donatori midollo osseo), è stato recentemente contattato dal centro trapianti dell’ospedale Binaghi, che ha riscontrato una compatibilità fra il suo gruppo sanguigno e quello di un paziente affetto da una malattia ematica. E dunque in attesa di un trapianto staminale, versando in serie condizioni cliniche. Manca ha accettato senza esitazioni la donazione. E così, dopo una serie di esami e una successiva terapia di preparazione (che ha decretato l’idoneità al trattamento) nei giorni scorsi, Alessio ha potuto effettuare il trapianto.

Il racconto

«Già un anno fa – spiega, emozionato – ero stato contattato da Cagliari per una compatibilità. Dovetti mio malgrado rinunciare, perché il paziente era risultato positivo al Covid, successivamente anche la mia positività fece saltare il tutto. Mi rincuora tuttavia sapere che ora stia bene, avendo beneficiato di una donazione». Il donatore ha accolto con ulteriore stupore la nuova chiamata. La reputo un dono del Cielo. Ho accettato senza pensarci due volte. Sapere di aver ridato luce a chi ne aveva bisogno mi scalda il cuore».

L’intervento

Cinque ore e mezza la durata del trapianto, svoltosi al Binaghi, attraverso una centrifugazione del sangue contenente le staminali del donatore in un’apposita sacca, poi trasfusa sul paziente. Una volta conclusa la prassi e terminati i controlli, Manca è tornato a casa in ottimo stato di salute, accompagnato dai parenti. «Proseguirò con accertamenti di routine – continua – ho trovato uno staff medico eccellente che mi seguirà da qua al futuro. Invito tutti a donare, iscrivendosi all’Admo. Insieme possiamo fare tanto». Orgoglioso il presidente dell’Admo aritzese, Massimo Argiolas: «Per noi è il trentesimo anno di attività e averlo inaugurato con un gesto come questo è bellissimo. La nostra associazione ha 2250 iscritti nel territorio e circa 20 di loro hanno potuto donare, salvando vite. Siamo orgogliosi di compiere questo cammino a sostegno del prossimo. Un grazie di vero cuore ad Alessio per ciò che ha fatto». Aritzo si dimostra ancora comunità solidale, mossa da un senso di fratellanza che passa attraverso azioni solidali come questa che verrà ricordata per sempre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata