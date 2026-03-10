Dona i suoi organi e salva tre vite  

Salva tre vite con la donazione degli organi. Reni e fegato di Battistina Cabras, 82 anni, di Urzulei, assicureranno una vita migliore ai destinatari degli organi, prelevati ieri mattina al Nostra Signora della Mercede dove la signora si è spenta dopo essere stata colpita, lo scorso fine settimana, da un’emorragia cerebrale. Grazie alla generosità della pensionata e dei suoi familiari, un rene e il fegato dovrebbero essere impiantati su due pazienti sardi da tempo in lista d’attesa, mentre l’altro rene potrebbe essere destinato a Milano.

L’accertamento della morte encefalica della donna è stato curato da una commissione medica, costituita da Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero di Lanusei, da Francesco Loddo, primario di Rianimazione e coordinatore locale dei trapianti dell’Asl Ogliastra, e dalla neurologa Silvia Barca, che ha consentito all’équipe multidisciplinare proveniente dal Brotzu di Cagliari di effettuare, in stretto coordinamento con i colleghi del presidio ogliastrino, il prelievo dei tre organi, risultati idonei alla donazione. Reni e fegato sono stati trattati e, nella tarda mattinata di ieri, trasportati sull’elisuperficie dei Vigili del fuoco di Lanusei e caricati sull’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus, proveniente dalla base di Olbia, che poi è decollato alla volta del Brotzu. Nel lungo processo sono stati coinvolti l’équipe di Anestesia e Rianimazione, il Centro regionale trapianti, il laboratorio analisi, la Radiologia, la Chirurgia, il Centro trasfusionale, vari specialisti che hanno eseguito consulenze cliniche e i ferristi del blocco operatorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA