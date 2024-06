Don Sedda sarà il nuovo parroco 

Due nuove nomine per la diocesi di Nuoro. Ieri il vescovo Antonello Mura ha provveduto a nominare don Antonio Sedda e don Riccardo Fenudi “parroci in solido” delle comunità di San Francesco e di San Paolo per la durata di un anno a partire dal primo settembre.

L’espressione “in solido” si può così riassumere: ognuno dei parroci è responsabile insieme all’altro delle due parrocchie, impegnato nella cura pastorale di entrambe.

Spetta invece al parroco moderatore la legale rappresentanza. Il compito di “moderatore” è stato affidato a don Sedda che tra un anno diverrà il parroco di ambedue le chiese.

Si tratta di passi concreti in vista dell’unificazione delle due parrocchie cittadine.

Don Fenudi, oltre al ruolo di co-parroco ed esorcista nella diocesi di Nuoro, assumerà il compito di esorcista anche nella diocesi di Lanusei.

Monsignor Mura ha augurato loro un’ottima collaborazione, con una crescita della corresponsabilità ecclesiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA