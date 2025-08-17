Don Salvatore, due inediti in un saggio 

Come testimonia una lettera al nipote Fausto, Salvatore Satta non amava invecchiare, e di fatto ci ha lasciato a 73 anni, cinquant’anni fa. Di lui sopravvivono le opere, su tutte “Il giorno del giudizio”, il “De Profundis”, e “La Veranda”, a dire lo straordinario interprete del suo tempo, come ci racconta Angela Guiso in “Salvatore Satta. Una biografia letteraria” da poco in libreria per Il Mulino, un saggio di critica letteraria indispensabile per comprendere la sua duplice dimensione: di autore di centinaia di scritti di giurisprudenza e di scrittore noto nel mondo. Fu con “One thousand years of solitude”, il titolo di un articolo del 1987 del New Yorker, che George Steiner, uno dei più grandi critici letterari, suggerì un paragone con “Cent’anni di solitudine” di Márquez, a tutto vantaggio di Satta.

Una biografia letteraria, ovvero?

«Don Salvatore, come amo chiamarlo, è nato poeta. In generale si tende a dare la preminenza al giurista, in realtà egli fu, innanzitutto, uno scrittore. Non a caso, in una lettera all’amico Bernardo Albanese, diceva di aver “tradito sé stesso” per non aver seguito la vocazione letteraria».

Nel suo saggio ci sono numerosi inediti.

«Ci sono due inediti manoscritti certi: “Viaggio in Israele” e “Divertissement”, e un dattiloscritto: “Oscar Wilde”, su cui persiste qualche dubbio. Il primo è una cronaca di un viaggio compiuto nel 1954, e indirizzata a Mucio, come chiamava la moglie Laura Boschian; l’altro, scritto subito dopo il secondo libro del Processo di cognizione del Commentario, è un giudizio su sé stesso e sull’opera che andava scrivendo. Insieme, ci sono numerose lettere di amici e parenti che aiutano nella comprensione del “Giorno del giudizio”».

Come li ha scoperti?

«Li devo al professor Gino Satta, il figlio secondogenito, a cui dedico il libro e a cui sono grata, come lo sono a tutta la famiglia. Gino è stato il cultore e custode delle memorie paterne».

Lei ha scritto altri saggi su Satta, che cosa c’è di originale in quest’ultimo?

«Ho rintracciato i fili conduttori delle sue opere letterarie più note e meno note, uno dei quali è la solitudine, condizione che lo accompagnava da sempre. Satta ne fa esperienza fin dall’infanzia. Ma non è l’unico tema. Fin dal momento conclusivo della “Veranda” compare il tema di Caino, poi ripreso per farne addirittura il titolo del primo nucleo del "Giorno del giudizio”, infine quello dello straniero, in un’originale anticipazione di quello offerto da Camus nel 1942».

Che persona era Salvatore Satta?

«La sua era una personalità affascinante, contraddittoria. Con i suoi cari era un uomo affettuoso: il nido famigliare era un rifugio che lasciava, insieme con la moglie, per fare lunghe passeggiate domenicali con gli amici, senza contare i numerosi viaggi. Fuori casa era un Giovenale, come si descrisse. Un fustigatore di costumi, indocile e ribelle».

Carlo Emilio Gadda, Primo Levi e Salvatore Satta: autori che lei ha studiato a fondo, ma non solo letterati. I primi con una formazione scientifica. È un vantaggio?

«È una ricchezza straordinaria. Satta scrittore e giurista. Levi, chimico e scrittore, basti citare Il sistema periodico, mentre Gadda (ingegnere elettricista) si definiva un piccolo Zola a dire un naturalista che sa essere poeta. Tre tra le voci più originali del nostro panorama letterario del Novecento».

Il rapporto di Satta con la moglie fu un sodalizio culturale. Che ruolo ha Laura Boschian nella sua formazione?

«Don Salvatore conosce Laura all’Università di Padova, nel 1938. Si sposano dopo quattro mesi. Lei era una slavista di vaglia che rinunciò alla carriera universitaria, alla quale si applicò in un secondo momento, per occuparsi della famiglia. Ebbero un matrimonio felice: un intenso dialogo intellettuale e affettivo».

E il rapporto di Satta con la Sardegna?

«Satta amava la Sardegna, di solito i Sardi riconoscono il valore di un proprio conterraneo solo dopo che lo fanno altri. È stato così per Grazia Deledda e in parte lo è anche per Salvatore Satta. Salvo le eccezioni».

