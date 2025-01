Don Rotondo in Africa per altri tre anni 

In Tanzania, don Carlo Rotondo è arrivato a fine 2021. Una missione di tre anni che, si era detto allora, poteva essere rinnovata. E così è stato. don Carlo, in Tanzania, ci resterà altri tre anni, su decisione della Curia. In Africa il sacerdote missionario di Sinnai, ci è arrivato la prima volta nel 1994 in Kenya, a Nanyuki, rimanendoci sino al 2004.

In Tanzania, don Carlo porta avanti la sua straordinaria missione con l’entusiasmo di sempre. «Qui c’è bisogno di tutto. Guai a fermarsi. Ho fatto il tragitto inverso che fanno i migranti sui gommoni. Sono stato io ad andare da loro. Vivo con loro».

Tantissimi i suoi compiti in Tanzania. Compreso quello di seguire con una suora insegnante del posto, una classe con 169 alunni. Numerosa? «Ci adattiamo - dice don Carlo - molti ragazzi parlano anche un po’ di sardo. E sono tutti tifosi del Cagliari». (r. s.)

