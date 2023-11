Don Puddu lascia la parrocchia 

Commozione per i saluti di don Elvio Puddu, arrivato in paese 13 anni fa, che lascia la parrocchia, dopo il trasferimento a Quartucciu. Il sacerdote ha salutato con la celebrazione dei Vespri. Presenti con i fedeli e diverse associazioni, l’amministrazione comunale con la sindaca Francesca Fadda. «Abbiamo salutato e ringraziato don Puddu - ha detto Fadda - per gli impagabili insegnamenti attraverso il suo cordiale operato, svolto per il bene del nostro territorio: il suo essere attento alle persone più bisognose e il suo spirito di accoglienza hanno lascito il segno facendo crescere la comunità in armonia con i valori più saldi». Prima di Maracalagonis, don Puddu è stato anche a Guamaggiore e a San Vito, lasciando ugualmente un grande ricordo. Il nuovo parroco, don Nicola Praxiolu, arriverà il 16 novembre. (ant. ser.)

