Don Puddu celebra 50 anni tra i fedeli 

Doppia Festa alla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Sestu. Domani dalle 19 la chiesa festeggia i dieci anni dalla sua dedicazione, con una messa presieduta da Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias. Venerdì invece, in occasione della festa di San Tommaso, il parroco don Franco Puddu festeggia i cinquant’anni della sua ordinazione sacerdotale, con un’altra messa celebrata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari.

«Il primo progetto della chiesa è del 1976», ricorda Don Franco, che di qui conosce i più piccoli angoli, «questa è una parrocchia giovane come il suo quartiere. Fino a qualche tempo fa arrivavano 150 nuove persone all’anno. È un’appartenenza che si costruisce giorno per giorno, e qui cerchiamo di far sentire tutti accolti. Il nostro oratorio grazie a don Emanuele Meconcelli attrae circa 150 persone. E i bambini, da grandi, di solito restano».

Settantotto anni, tono calmo, sorriso discreto, Don Franco è qui, con la gioia del primo momento. «Rimpianti nessuno, ho servito un anno alla volta. Con generosità e umanità». Nato a Quartu, a Sestu dal 1998, «la vocazione l’ho sentita fin da piccolo. Ultimo di dieci figli, chierichetto nella chiesa di sant’Elena, giovanissimo in seminario». E poi parroco a Cagliari a sant’Elia, ma anche direttore dell’Ufficio Catechistico Regionale e dell’Ufficio Regionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica, tanti altri incarichi. «Ho trovato nel Vangelo il punto più alto della persona». Da tre anni ha dato le dimissioni, in attesa di un successore. Ma i suoi parrocchiani non vedono l’ora di festeggiarlo: «Chiedo solo di non esagerare, i regali più belli sono fatti col cuore».

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