VaiOnline
Sestu.
01 luglio 2026 alle 00:35

Don Puddu celebra 50 anni tra i fedeli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doppia Festa alla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Sestu. Domani dalle 19 la chiesa festeggia i dieci anni dalla sua dedicazione, con una messa presieduta da Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias. Venerdì invece, in occasione della festa di San Tommaso, il parroco don Franco Puddu festeggia i cinquant’anni della sua ordinazione sacerdotale, con un’altra messa celebrata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari.

«Il primo progetto della chiesa è del 1976», ricorda Don Franco, che di qui conosce i più piccoli angoli, «questa è una parrocchia giovane come il suo quartiere. Fino a qualche tempo fa arrivavano 150 nuove persone all’anno. È un’appartenenza che si costruisce giorno per giorno, e qui cerchiamo di far sentire tutti accolti. Il nostro oratorio grazie a don Emanuele Meconcelli attrae circa 150 persone. E i bambini, da grandi, di solito restano».

Settantotto anni, tono calmo, sorriso discreto, Don Franco è qui, con la gioia del primo momento. «Rimpianti nessuno, ho servito un anno alla volta. Con generosità e umanità». Nato a Quartu, a Sestu dal 1998, «la vocazione l’ho sentita fin da piccolo. Ultimo di dieci figli, chierichetto nella chiesa di sant’Elena, giovanissimo in seminario». E poi parroco a Cagliari a sant’Elia, ma anche direttore dell’Ufficio Catechistico Regionale e dell’Ufficio Regionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica, tanti altri incarichi. «Ho trovato nel Vangelo il punto più alto della persona». Da tre anni ha dato le dimissioni, in attesa di un successore. Ma i suoi parrocchiani non vedono l’ora di festeggiarlo: «Chiedo solo di non esagerare, i regali più belli sono fatti col cuore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 