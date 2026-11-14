Chiuso nel feretro color noce sotto le navate della “sua” chiesa di Sant’Ignazio, la figura di don Bruno Pittau si è stagliata altissima nella cerimonia funebre che ieri pomeriggio ha segnato l’ultimo fotogramma della vita terrena dell’ex sacerdote.

Un uomo, come lo ha descritto Franco Siddi, giornalista e compaesano «schietto e diretto, pieno di passione». In tanti, da don Pietro Mostallino, parroco attuale di Sant’Ignazio, a monsignor Giuseppe Baturi che ha presieduto i funerali solenni, hanno ricordato la statura del sacerdote fondatore, nei primi anni Settanta, della prima chiesa della Sardegna dedicata a Sant’Ignazio da Laconi. «Don Bruno ha camminato accanto agli uomini, ha parlato al loro cuore: questa è stata la sua vocazione», ha riassunto monsignor Baturi nell’omelia, aperta da don Pietro Mostallino.

A don Alberto Peddis, giovane sacerdote di Serramanna ora parroco di Serrenti, è toccato il compito di rappresentare il carattere tutto d’un pezzo di don Bruno Pittau. «Al funerale di un giovane morto per overdose si rivolse agli spacciatori presenti in chiesa disse: lo avete ucciso voi. Dopo la messa, per lo stress, gli venne l’infarto». Un esempio della personalità forte di don Bruno, dimostrata da subito, nel momento di intitolare la nuova chiesa. «C’era da scegliere il santo a cui consacrare la chiesa e feci un referendum tra la gente», amava ricordare don Bruno che però, ribaltò però la volontà popolare (che scelse Sant’Antonio) e optò per Sant’Ignazio. «Sant’Antonio ha chiese in tutte le parti, mentre Sant’Ignazio nessuna», fu il ragionamento di don Bruno e nacque, così, la prima parrocchia della Sardegna consacrata al frate di Laconi. Che ieri gli ha tributato l’ultimo saluto, incarnato anche nell’applauso corale all’uscita del feretro dalla chiesa, prima del viaggio verso il cimitero di Samassi per la tumulazione. L’ultimo pensiero per don Pittau è, ancora, di Franco Siddi. «Sono in crisi nera: da giovane corrispondente ho fatto il primo articolo per questa chiesa, negli anni in cui don Bruno, al cospetto dei sindaci comunisti di Serramanna, aveva dovuto combattere una dura battaglia per edificare la chiesa» .