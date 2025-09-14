Don Pisu, prima messa del parroco 

Il nuovo parroco don Cristian Pisu ha fatto il suo ingresso a Burcei e alla chiesa parrocchiale di Nostra signora di Montserrat dove è stata concelebrata la messa. Una straordinaria accoglienza, alla presenza del sindaco Simone Monni che ha dato il benvenuto al sacerdote. Ad accompagnare don Pisu alla sua nuova sede, è stato monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi di Cagliari. Il nuovo parroco arriva da Soleminis che ha amministrato la chiesa dal 2017.

Don Pisu ha fatto l’ingresso nella sua nuova parrocchia in processione dalla “Madonnina” alla chiesa: ad attenderlo una folla di fedeli e diversi sacerdoti: c’erano anche don Sandro Piludu, ex parroco del paese, e monsignor Gianni Zuncheddu. C’erano comitive di fedeli arrivate da Soleminis, Quartu e Cagliari. A Burcei, il nuovo parroco prende il posto di don Giuseppe Pisano che ha lasciato il suo incarico per raggiunti limiti di età. (ant. ser.)

