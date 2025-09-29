VaiOnline
Napoli.
30 settembre 2025 alle 00:42

Don Patriciello: «Sono preoccupato» 

Napoli. Una visita alla tomba di San Giuseppe Moscati («è a lui che chiedo aiuto nei momenti di bisogno») prima di prendere parte in Prefettura al Comitato per l'Ordine Pubblico in cui è stato deciso il rafforzamento delle misure di sicurezza per lui, come già annunciato domenica dal Viminale, ma anche per la parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano.

Il giorno dopo l'atto intimidatorio di cui è stato vittima don Maurizio Patriciello ha scelto un po' di pace a 24 ore dopo la consegna di un foglio di giornale con all'interno un proiettile. Quelli usati dai camorristi. Protagonista del gesto il 75 enne Vittorio De Luca, subito arrestato, soggetto con turbe psichiche e parentele pericolose. Un episodio preceduto da un'avvisaglia rivelata ieri dal parroco anticamorra. «Vittorio - spiega don Maurizio - è una persona cui voglio bene, frequenta spesso la chiesa e non ha mai dato problemi, ma è il suocero di Mimmo Ciccarelli, colui che ha messo in piedi il clan Ciccarelli-Sautto. Se sono preoccupato? Certo che lo sono. Domenica nell'immediatezza non avevo messo a fuoco. Lui è venuto il giorno prima in parrocchia e a un certo punto mi dice una cosa strana del tipo «tanto a me nessuno mi fa niente, perché mi hanno riconosciuto incapace di intendere e di volere».

