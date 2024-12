Don Pasquale, il prete volante 

«Quando sono in volo provo emozioni meravigliose e resto incantato dalla bellezza del creato. Una bellissima esperienza che sicuramente arricchisce il mio ministero sacerdotale». Don Pasquale Fenu ama guardare il mondo dall’alto. Da bambino sognava di volare, ma solo nel giugno del 2022 è riuscito rompere gli indugi. Si è presentato nell’aviosuperficie di Castiadas per il tanto atteso battesimo dell’aria. «Ricordo tutto di quei momenti», racconta il sacerdote di 39 anni originario di Villaspeciosa attualmente parroco di Villaputzu. «Chiaramente – sottolinea – sono salito sull’aereo insieme all’istruttore Paolo Contini. Ho studiato per per ottenere la licenza e ho le carte in regola per volare con il biposto».

La passione

«Mio padre Bachisio era un maresciallo dell’aeronautica. Da piccolo andavo con lui nella base di Decimomannu, dove lavorava – racconta don Pasquale – restavo affascinato dagli aerei, ma la mia passione per il volo non è legata solo ai miei sogni di bambino. Ci sono anche aspetti legati alla fede, in particolare il caso del sacerdote Paolo Gariglio che nel 1959 insieme a un generale dell’aeronautica fondò a Torino un centro internazionale di aviazione missionaria. Organizzava corsi riservati ai religiosi che dovevano affrontare gli spostamenti in Africa e Amazzonia. Si muovevano in territori vastissimi e l’unico modo per farlo era con l’aereo. Ho pensato che magari in futuro anche io potrei fare esperienza in una missione e la licenza per volare potrebbe sempre tornare utile». Come tanti appassionati di volo anche don Pasquale Fenu ha iniziato a con i simulatori al computer.

L’associazione

Il parroco di Villaputzu fa parte dell’associazione Avio Sardinia Academy, il sodalizio guidato da Paolo Contini, esperto istruttore che insieme al padre Efisio nel 1995 ha realizzato l’aviosuperficie di Castiadas. «C’è un bellissimo gruppo – commenta – e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro per il territorio. Il numero degli appassionati cresce sempre di più. C’è grande interesse per i corsi. Inoltre stiamo stiamo lavorando a diversi progetti, in particolare uno riservato ai disabili e ai portatori di handicap. Nel mondo ci sono diverse esperienze di questo tipo. Sono convinto che si possa fare anche in Sardegna».

Volo e chiesa

«Ogni volta che ho un po’ di tempo libero vado a Castiadas – aggiunge il sacerdote – ormai non riesco a farne a meno. Finora ho fatto una cinquantina di ore di volo». Anche i parrocchiani hanno apprezzato la passione di don Pasquale («erano incuriositi»). «Anche in casa non è mancato il sostegno – sottolinea – mio padre non c’è più, ma apprezzava la mia passione per il volo. Credo che sarebbe stato molto contento di questa mia esperienza». Don Pasquale per il momento non ha intenzione di comprare un aereo personale. «Non ne ho bisogno – dice – a Castiadas c’è tutto il necessario per coltivare questa passione. Tra le altre cose i costi sono contenuti. Chiunque può seguire i corsi e cimentarsi con il volo. Tutti possono volare».

