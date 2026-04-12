Don Paolo e don Antonio, Chiesa in festa 

La Chiesa d’Ogliastra è viva. Nel 202esimo anniversario della fondazione della Diocesi, il vescovo Antonello Mura ha presieduto nel santuario di Lanusei la celebrazione solenne con la quale due nuovi sacerdoti, don Paolo Balzano, 47 anni, di Lanusei, con origini arzanesi, e Antonio Carta (31), di Jerzu, hanno deciso di mettersi in cammino. «Non abbiate paura di dedicare la vostra vita a Cristo», ha detto il vescovo. Un tempo le ordinazioni erano così numerose da passare quasi inosservate. Oggi sono talmente rare da apparire una scelta persino temeraria di coraggio spirituale e civile. È vero che le vocazioni, ovunque, sono in calo da tempo, ma l’ordinazione di don Paolo e don Antonio, percorsi spirituali differenti, è un elemento di vitalità, capace di portare entusiasmo e nuove prospettive nella comunità cattolica del territorio che oggi conta 36 presbiteri (alcuni non più operativi per ragioni d’età) per 34 parrocchie.

L’omelia

Ieri pomeriggio, parenti, amici e parrocchiani di don Paolo e don Antonio hanno partecipato alla cerimonia dell’ordinazione. Alla messa, animata dal coro polifonico San Rocco di Seui, c’erano anche i sindaci Carlo Lai (Jerzu), Davide Burchi (Lanusei) e Angelo Stochino (Arzana). Durante l’omelia, il vescovo Mura ha fatto riferimento a Tommaso, il gemello di ogni credente in cerca di Dio, rappresentando i dubbi e la necessità di toccare con mano l’amore di Cristo. «Tommaso ha voluto toccare le ferite di Gesù per credere che fosse realmente lui. Quelle ferite - ha spiegato voltandosi verso don Paolo e don Antonio - possono spaventare nella strada che cercherete di intraprendere. Riporterete delle ferite, ma non temete perché camminerete nella grazia di Cristo». I nuovi sacerdoti hanno risposto “Eccomi”, simbolo di dedizione, ricevendo l’augurio di coraggio e pazienza per il futuro ministero.

Chi sono

Don Paolo Balzano, tre lauree (Scienze politiche, Giurisprudenza e Teologia), è stato ordinato diacono a Lanusei il 26 aprile scorso. Ha collaborato nelle parrocchie di Baunei, Santa Maria Navarrese e Triei. Dall’autunno è a Stella Maris (Arbatax). Celebrerà la sua prima messa alle 19 di oggi nella cattedrale di Santa Maria Maddalena, a Lanusei.

Don Antonio Carta è collaboratore nella parrocchia di Nostra Signora di Monserrato a Bari Sardo, assistente diocesano dei Giovani dell’Azione cattolica e responsabile della Pastorale giovanile e vocazionale. Celebrerà la messa inaugurale a Jerzu, domenica alle 18.30, dall’altare della chiesa di Sant’Erasmo dove da piccolo faceva il chierichetto.

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