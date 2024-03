Don Muresu lascerà Badu ’e Carros 

Da 19 anni è il punto di riferimento dei detenuti di Badu ’e Carros, dei loro familiari e di tutti gli operatori penitenziari. Don Giampaolo Muresu, classe 1941, con alle spalle 58 anni di sacerdozio, è in procinto di lasciare l'incarico. «Una grande perdita per tutti», dice Maria Grazia Caligaris, dell’associazione Socialismo Diritti Riforme che ha ricevuto la segnalazione da alcuni familiari di detenuti dispiaciuti per l'imminente cessazione del servizio del cappellano. Cagliaritano, don Muresu, coordinatore del cappellani penitenziari della Sardegna, è cresciuto nel Ministero in Cile. Partito nel 1969, ha rivestito l'incarico di formatore nella scuola parrocchiale con circa 1.300 iscritti. Rientrato in Italia, dopo 14 anni, ha approfondito gli studi di Teologia Morale. Richiamato in Cile dall'allora vescovo di Nuoro Pietro Meloni, è rimasto in Sudamerica altri 9 anni. Al rientro in Italia ha assunto l'incarico a Badu’e Carros conoscendo i direttori Gianfranco Pala, Paolo Sanna, Carla Ciavarella e Patrizia Incollu. «Ha svolto un compito particolarmente delicato in un ambiente caratterizzato dalla presenza di persone detenute di alto profilo criminale senza mai trascurare il suo mandato di uomo della Chiesa, con una forte matrice umanitaria». Per Calligaris è «un esempio di equilibrio e forte senso del dovere civile».

RIPRODUZIONE RISERVATA