Don Mura, sessant’anni da prete 

Oggi sono 4.023 giorni che non è più titolare di una parrocchia. Il primo settembre del 2015, don Virgilio Mura aveva assunto l’incarico di cappellano dell’ospedale di Lanusei e di altre strutture sanitarie dislocate in Ogliastra. Fra cui la Clinica Tommasini nella sua Jerzu, dove è stato ordinato sacerdote il 3 luglio del 1965, all’età di 26 anni. Il 10 maggio scorso ne ha compiuto 87 e oggi, alle 18, a Talana, festeggia il sessantesimo anniversario della sua ordinazione. Celebrerà messa nel giorno di Santa Marta, la patrona della comunità della quale è stato pastore d’anime per ventuno, lunghi anni, dal 1981 al 2002. La sua missione più longeva. «Onore ai talanesi che negli anni Novanta donarono alla parrocchia 600 milioni di lire per la costruzione del centro di aggregazione San Michele. Fu una grande opera che seguii in prima persona».

Lungo ministero

Don Virgilio è un sacerdote della vecchia guardia diocesana, ma il suo è sempre stato un ministero moderno, legato al rinnovamento portato dal Concilio Vaticano II. «Sessant’anni di sacerdozio? Una bella esperienza umana e religiosa. Sono sempre stato un prete vicino ai giovani». Oggi raggiungerà Talana al volante della sua auto. «Ho fatto il secondo intervento alla cataratta che mi permette di non usare gli occhiali», racconta il sacerdote, la cui vocazione è stata ispirata (anche) dalla figura di don Piero Ghiani, originario di Lanusei, viceparroco di Jerzu negli anni Cinquanta, morto tragicamente il 30 ottobre 1954 sulla strada per Pelau. Don Virgilio ha insegnato religione per trent’anni nei licei classici di Lanusei e Tortolì, dove non è stata costituita la prima classe: «Un fatto gravissimo», dice il sacerdote. Da un anno abita in Seminario. «Aiuto dove serve. Sono a disposizione del vescovo Antonello Mura, persona meravigliosa e dedita al lavoro apostolico».

I ricordi

Nitidi sono i ricordi della sua esperienza da viceparroco della cattedrale di Lanusei. Era il 1970. Avevo formato un coro con un gruppo di giovani e proponevamo canti moderni. Poi accompagnai un gruppo di neo diplomati in Val di Fassa: momenti straordinari». Nel 1981 l’arrivo a Talana: «Avevamo anche restaurato la chiesa e pagavo due allenatori di Lotzorai per le nostre squadre sportive: gli davo 50mila lire». A giugno del 2002 il trasferimento a Ulassai, dove rimase tredici anni. «Il calo di presenze in chiesa? È segno della società attuale. Forse negli anni Novanta è mancato un momento di educazione. Un tempo le chiese esplodevano di giovani».