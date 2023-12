Don Mura: «L’aiuto di tutti per le persone in difficoltà» 

«Un Avvento di Carità per alleviare la situazione di emergenza che coinvolge tante famiglie».

È l’appello di don Antonio Mura per i parrocchiani di Portoscuso e Paringianu. In tutte le celebrazioni parrocchiali della domenica a Portoscuso, per tutto il tempo dell’Avvento, si raccoglieranno beni di prima necessità che la Caritas consegnerà a persone e famiglie in difficoltà. «La crisi economica e la grave mancanza di lavoro nel nostro territorio - dice don Antonio Mura, responsabile della Pastorale per il Lavoro e parroco di Portoscuso e Paringianu - unitamente alle tante realtà occupazionali in grande crisi, hanno generato in tantissime persone e famiglie grandi difficoltà nel portare avanti una vita ordinaria e serena». Da qui l’idea di portare, durante le feste natalizie, un po' di sollievo a questa situazioni drammatiche. «Desideriamo poter alleviare un pochino questa situazione emergenziale che coinvolge tante persone - dice don Antonio - ciascuno è invitato, secondo le proprie possibilità, a lasciarsi coinvolgere nella solidarietà concreta».

Intanto nel paese si moltiplicano i simboli delle festività. Oltre ai presepi artigianali allestiti nella tonnara di Su Pranu, anche nella piazza davanti al Comune si respira l’atmosfera natalizia con l’installazione della scena della Natività da parte di Sardinian Events e i due alberi di Natale che saranno addobbati dagli alunni delle scuole, dall’infanzia alle medie. Operazioni iniziate ieri e che saranno ultimate nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA