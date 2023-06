Don Luigi Ciotti in teatro ricorderà Don Milani 

«Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte». Così scrisse il docente, educatore e scrittore don Lorenzo Milani in una lettera destinata a una professoressa. Ed è proprio sotto questi principi che le diocesi di Nuoro e Lanusei in collaborazione con gli uffici di Pastorale sociale e del lavoro hanno organizzato un evento in occasione dei cento anni dalla sua nascita. Vita e opere di don Lorenzo Milani saranno al centro dell'iniziativa “È sempre tempo di scelte”, che si terrà mercoledì alle ore 18.30 al teatro san Giuseppe con la presenza di don Luigi Ciotti che ricorderà l’illustre figura. (g. pit.)

