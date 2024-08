Don Luigi Ciotti: «Il mio elogio alla fratellanza» 

Da quando è stato ordinato sacerdote nel 1972 è prete di frontiera. La sua parrocchia è la “strada”. Don Luigi Ciotti, 79 anni, una vita in prima linea, vicina agli ultimi e a chi soffre. «Perché la Chiesa deve abitare la storia, non può rimanere ai margini». Fondatore del Gruppo Abele che da sessant’anni accompagna persone con problemi di dipendenza, donne sfruttate e vittime di violenza, migranti, senzatetto e giovani abitati dall’inquietudine. E alla guida di Libera che da trent’anni porta avanti la sua battaglia contro tutte le mafie. Don Ciotti non si gira dall’altra parte, anche per questo vive sotto scorta da anni. Ieri sera durante la quarta serata della Pastorale del Turismo all’anfiteatro Caritas di Tortolì, ha ricevuto dal vescovo Antonello Mura il Premio Persona Fraterna 2024. «Non me lo aspettavo, è stata una sorpresa», dice. «Pensavo di venire a parlare come ospite come è già accaduto. Un premio che non considero alla mia persona, ma rappresenta un noi, una storia fatta di tante persone. Il gruppo Abele e Libera e tante altre realtà. Non c’è mai un io, ma un noi».

Quanto cè bisogno oggi di fraternità?

«Penso alle parole di Papa Francesco quando parla di fraternità aperta che ci permette di riconoscere e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, non posso non pensare ai migranti, a chi vive situazioni drammatiche per vari motivi, per catastrofi ecologiche o che paga il prezzo della superficialità e non rispetto dell’ambiente. Siamo chiamati all’accoglienza, dobbiamo essere più attenti a quelle persone che non parlano, non fanno rumore, quelle presenze mute che vivono situazioni di marginalità».

In una società sempre meno fraterna, quale deve essere il ruolo della Chiesa? «È chiamata a fare la sua parte. Un grande arcivescovo, Carlo Maria Martini, diceva che la missione della Chiesa è essere coscienza critica della società e voce propositiva. Per esserlo deve abitare la Storia, non può rimanere ai margini. Siamo chiamati a immergerci nella lotta per la giustizia, libertà, dignità delle persone contro la povertà. Dobbiamo guardare il cielo senza dimenticarci le responsabilità che abbiamo sulla terra».

A osservare l’attuale contesto storico viviamo in un clima che di fraterno ha ben poco.

«Attualmente ci sono 59 guerre nel pianeta, con una corsa al riarmo impressionante, la parola più usata è guerra, vorrei sentire parlare di pace. Don Tonino Bello diceva che bisogna essere malati di pace. La pace vuol dire dialogo, confronto, perché ci sia pace c’è bisogno di giustizia sociale. La disumanità non può essere legge. Non possiamo tacere di fronte a certe situazioni quando si riferisce a certe leggi nel nostro Paese su immigrazione come decreti disumani che lasciano morire le persone in mare. O per le condizioni delle carceri dove si vive ammassati».

In tema di carcere, c’è anche un’emergenza che riguarda i minori.

«Non si può accettare l’abbassamento dell’età per incriminarli. Stiamo riempiendo le carceri di minorenni invece di valutare quali opportunità, servizi possiamo dare loro. Cosa offriamo a questi ragazzi? In generale il carcere non è la risposta. Dovrebbe essere estrema ratio, per reati gravissimi, per altri reati la reclusione deve essere parte di un percorso di reinserimento sociale».

Cosa pensa del tema dell’eolico? La Sardegna rischia una speculazione senza precedenti su questo fronte.

«Un’isola come questa ha altre possibilità per produrre la sua energia. Senza dovere impiantare foreste di pali, senza rispetto per la natura, ambiente e paesaggio. Non dobbiamo dimenticarci che la politica e l’economia sono nate per garantire il bene comune, purtroppo in molte realtà invece hanno tradito la loro essenza. Rischiano di diventare strumenti di privilegio o potere. Con questo tipo di lettura c’è il rischio di discriminare. Chi fa questo vede individui non persone, contano le cifre, numeri, quantità non qualità».

