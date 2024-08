Don Luciano Monni a Fonni nuovo parroco dal 31 agosto 

Don Luciano Monni, nuovo parroco di Fonni, lascerà il seminario di Nuoro, di cui è rettore, e farà il suo ingresso nella comunità il 31 agosto. Lo ha disposto il vescovo Antonello Mura, che ha definito le date d’ingresso anche degli altri sacerdoti trasferiti in altre parrocchie.

In particolare, la messa d’insediamento di don Luciano Monni a Fonni è in programma alle 18.

Don Antonello Solinas arriverà da Fonni a Torpè sabato 14 settembre: la messa, anche in questo caso, è prevista alle 18.

Qualche giorno dopo don Giuseppe Sanna si insedierà a Oniferi. La messa d’ingresso è in programma lunedì 16 settembre, alle ore 18.

