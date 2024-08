Don Lecca, missionario in India 

«In 32 anni ho potuto annunciare il Vangelo in India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Corea del sud incontrando tantissime persone. Molte hanno veramente cambiato vita dopo aver ricevuto il grande messaggio del Vangelo». Così don Salvatore Lecca, 59 anni, racconta l’intensa esperienza missionaria accanto agli ultimi. Lui torna in città per ricevere domenica il premio “Rondine d’oro”, che gli viene assegnato assieme ad altre sei nuoresi. «Provengo da una famiglia numerosa di 13 figli. Prima della mia vocazione ho lavorato in un negozio di abbigliamento e di scarpe. Non frequentavo la Chiesa», ricorda. Poi la svolta con il cammino neocatecumenale nella parrocchia di San Giuseppe. «Di questo cammino faccio ancora parte. Mi è servito per amare la Chiesa, riconciliarmi con essa e maturare nella mia vocazione. Amare la vita e me stesso». Altro momento importante nel 1989 la Gmg a Santiago di Compostela: «Ho sentito una forte chiamata al sacerdozio. Facevo il pastore da 2 anni, ho sperimentato profonda solitudine e crisi esistenziale. La risposta alla chiamata ha cambiato radicalmente la mia vita. Ho trovato tanta pace e serenità». Arriva in India nel 1992 in un seminario internazionale. Impara a conoscere e amare una nuova realtà che non ha più lasciato. (g. pit.)

