Don Lai: «Adesso soffre chi prima se la cavava» 

«I prezzi aumentano, gli stipendi no. E il risultato può essere solo che sempre più famiglie, anche se uno dei genitori lavora, non ce la fanno». Don Marco Lai, presidente della Caritas diocesana di Cagliari, non parla di «chi era già povero prima: ora è in difficoltà anche chi stava benino, come dimostrano gli assistiti da Caritas, Croce rossa e volontariato vincenziano». E se ora piove dov’era asciutto, figuriamoci dov’era già bagnato.

«Gli affitti sono altissimi, le bollette sono un susseguirsi di stangate, il cibo è sempre più caro», sospira don Marco Lai, «così la povertà inghiotte sempre più famiglie. E sono molte quelle che galleggiano ma vanno in crisi al minimo imprevisto come, ad esempio, un piccolo guasto dell’auto: i conti saltano irrimediabilmente e allora c’è la corsa al prestito, con tutti rischi che questo comporta». Già, perché le banche sono sempre più “tirate” con il credito, e questo crea mercato per gli strozzini.

Non è questione di “poveri noi”, cioè i sardi: il sacerdote ricorda che è più un “poveri tutti”, nel senso che lo è la nazione. «E allora la Caritas e le altre organizzazione che si occupano di povertà fanno il massimo sforzo, ma non può bastare soprattutto nel momento in cui sparisce il Reddito di cittadinanza: la Regione e i Comuni sono chiamati a mettere in campo tutto ciò che possono, per salvare le famiglie dalla povertà. Penso alle card per comprare il cibo», conclude il capo della Caritas, «e a tutti gli strumenti importanti che sono da sostenere ulteriormente. Ormai, neanche più la busta paga basta per prendere in affitto un appartamento: i padroni di casa la vogliono alta, ma chi guadagna poco non può essere lasciato per strada». (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA