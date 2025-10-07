VaiOnline
Busachi.
08 ottobre 2025 alle 00:32

Don Giovanni Marras lascia dopo 26 anni 

Comunità in festa a Busachi per accogliere il nuovo parroco, don Alessandro Manunza. Dopo 26 anni ha sostituito Don Giovanni Marras, trasferito invece ad Allai, suo paese natale. Tanti i fedeli che hanno preso parte alla cerimonia di insediamento di don Giovanni (parroco anche a Neoneli ed Ula Tirso). Otto i sacerdoti che hanno concelebrato la messa con il nuovo sacerdote. «È stata un’accoglienza partecipatissima e calorosa da parte della comunità di Busachi», spiega il sindaco Giovanni Orrù. Il primo cittadino ha quindi augurato un buon lavoro per il nuovo incarico e ha dato la massima collaborazione da parte del Comune. «A nome della comunità – prosegue Orrù – abbiamo voluto omaggiare don Alessandro di un’icona che rappresenta la Santissima Trinità». La cerimonia si è conclusa con un piccolo rinfresco organizzato dalle catechiste.

