Don Giovanni Cauli derubato dal badante 

Ha compiuto da poco 101 anni ed è il parroco “di sempre” di Calasetta, punto di riferimento spirituale e umano per generazioni di fedeli. Ma questa volta don Giovanni Cauli è balzato alle cronache, non per la sua instancabile dedizione alla comunità, bensì come vittima di un grave episodio di abuso di fiducia. I carabinieri della Stazione di Calasetta hanno infatti denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni, Mauro Atzori di Sant’Antioco, ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carta di pagamento. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, che in alcune occasioni aveva prestato assistenza come badante nella casa del sacerdote, avrebbe approfittato della situazione per impossessarsi della carta bancomat dell’anziano parroco, utilizzandola senza alcuna autorizzazione, per effettuare numerosi prelievi di denaro contante da sportelli degli istituti di credito del territorio. L’importo complessivo sottratto ammonterebbe a diverse migliaia di euro. La querela è stata presentata dallo stesso don Giovanni Cauli che, accortosi degli ammanchi, si è rivolto ai carabinieri. L’Autorità giudiziaria è stata informata e gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio i movimenti delle somme e verificare l’eventuale presenza di altri episodi analoghi. La notizia ha suscitato sgomento e indignazione tra i calasettani, profondamente legati al loro parroco ultracentenario. Non è la prima volta che il sacerdote, originario di Sant’Antioco, finisce nel mirino di truffatori. Una decina di anni fa, una banda di loschi personaggi di origine campana, riuscirono a estorcere del denaro all’anziano parroco, convincendolo a firmare alcuni assegni, oltre alla consegna di denaro contante, per una falsa vendita di candelabri. (red. prov.)

