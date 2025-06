Don Giorgio Cabras è il parroco di Jerzu 

L’ipotesi che don Giorgio Cabras potesse rientrare in Ogliastra circolava con insistenza da diverse settimane. Il vescovo di Lanusei, Antonello Mura, gli ha affidato la parrocchia Sant’Erasmo di Jerzu. Dopo la lunga esperienza alla guida della Caritas diocesana, dov’era arrivato in seguito al ventennio (dal 1995 al 2015) nella parrocchia di Stella Maris di Arbatax, il 60enne sacerdote di Baunei è reduce da un percorso di studi a Roma (un anno fa il vescovo gli aveva accordato un anno sabbatico nella Capitale). A Jerzu raccoglie il testimone di don Michele Loi (46), destinato a Perdasdefogu. Dal monsignore, il sacerdote originario di Villagrande ha ricevuto anche l’incarico di vicario foraneo della forania di Seui. Nuovo parroco anche ad Arzana: è don Luca Fadda (42), attuale pastore d’anime di Perdasdefogu. Com’era stato annunciato lo scorso anno, don Michele Congiu lascia Arzana per dedicarsi ai suoi nuovi incarichi: vicario generale e direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Don Claudio Razafindralongo è stato nominato collaboratore per le parrocchie di San Giuseppe (Tortolì), Sant’Elena imperatrice (Lotzorai) e Nostra Signora di Monserrat (Girasole). Sostituisce padre Joy Mattamal, rientrato nell’Ordine dei Mercedari, e affiancherà il parroco, don Battista Mura. Tutti i nuovi compiti diverranno effettivi a partire da settembre prossimo. Le date degli ingressi dei nuovi parroci saranno comunicate prossimamente. I trasferimenti sono stati annunciati ieri mattina dal vescovo Mura, in occasione del ritiro mensile del clero che si è svolto nei locali del Seminario vescovile di Lanusei. (ro. se.)

