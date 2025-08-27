VaiOnline
Guspini.
28 agosto 2025 alle 00:27

Don Gianni Biancu se ne va, arriva don Claudio Marras 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal primo settembre don Claudio Marras sarà il nuovo amministratore parrocchiale di San Pio X a Guspini, subentrando a don Gianni Biancu, che va in pensione.

La nomina è stata resa nota dalla cancelleria diocesana. Don Marras, già parroco di San Giovanni Bosco a Is Boinargius e vicario giudiziale impegnato in tre tribunali ecclesiastici, da sempre sensibile ai temi sociali, accoglie la missione con entusiasmo: «Conosco la comunità di San Pio X, fatta di persone semplici e vicine ai parroci». La sua prima messa in San Pio X sarà alle 18.

Si tratta di una sorta di unione tra le due parrocchie che, secondo lo stesso sacerdote, può essere letta in chiave positiva: «Aprire San Pio X a un maggior numero di iscritti all’Azione cattolica, un’esperienza preziosa per le nuove generazioni. A Is Boinargius abbiamo già moltissimi ragazzi coinvolti. L’obiettivo generale resta creare una grande comunità con due chiese dove pregare».

La nomina è stata accolta favorevolmente anche dal fronte politico locale. «Don Claudio è la figura più adatta: pratico, incisivo e vicino alla gente», sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Filippo Usai. Dello stesso avviso Simona Cogoni, della minoranza, che rimarca: «San Pio X è un rione vivo ma con un oratorio da rilanciare. Con lui potrà rinascere e offrire nuove attività e opportunità ai ragazzi». ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Discariche abusive vista mare «Sfregio inaccettabile all’Isola»

Viaggio del degrado da Cagliari a Villasimius sulla Provinciale 17 
Luca Mascia
Arbus.

Costa Verde, sindaco furioso

Santina Ravì
Regione

Campo largo, tempo di pace Ma il Pd ricorda agli alleati: «Non gestiamo noi la sanità»

L’attività della coalizione riprende tra buoni propositi e nodi non sciolti 
Alessandra Carta
il pellegrinaggio

Cammino di Bonaria, due coniugi toscani i primi al traguardo

Da Olbia a Cagliari in due settimane: «Abbiamo scoperto un’altra Isola» 
Francesca Melis
Intervista

«Guerre, jihadisti e maschilismo Me la sono cercata»

Giuliana Sgrena a vent’anni dal rapimento in Iraq: per il caso Calipari mi chiesero le spese processuali 
Celestino Tabasso
Rimini

«Case a prezzi calmierati, ecco il piano»

Meloni conquista la platea del Meeting mettendo al centro del dibattito la famiglia 