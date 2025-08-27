Don Gianni Biancu se ne va, arriva don Claudio Marras 

Dal primo settembre don Claudio Marras sarà il nuovo amministratore parrocchiale di San Pio X a Guspini, subentrando a don Gianni Biancu, che va in pensione.

La nomina è stata resa nota dalla cancelleria diocesana. Don Marras, già parroco di San Giovanni Bosco a Is Boinargius e vicario giudiziale impegnato in tre tribunali ecclesiastici, da sempre sensibile ai temi sociali, accoglie la missione con entusiasmo: «Conosco la comunità di San Pio X, fatta di persone semplici e vicine ai parroci». La sua prima messa in San Pio X sarà alle 18.

Si tratta di una sorta di unione tra le due parrocchie che, secondo lo stesso sacerdote, può essere letta in chiave positiva: «Aprire San Pio X a un maggior numero di iscritti all’Azione cattolica, un’esperienza preziosa per le nuove generazioni. A Is Boinargius abbiamo già moltissimi ragazzi coinvolti. L’obiettivo generale resta creare una grande comunità con due chiese dove pregare».

La nomina è stata accolta favorevolmente anche dal fronte politico locale. «Don Claudio è la figura più adatta: pratico, incisivo e vicino alla gente», sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Filippo Usai. Dello stesso avviso Simona Cogoni, della minoranza, che rimarca: «San Pio X è un rione vivo ma con un oratorio da rilanciare. Con lui potrà rinascere e offrire nuove attività e opportunità ai ragazzi». ( g. g. s. )

