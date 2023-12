«Don Gianmarco, infinitamente grazie» 

Il saluto a Quartu di don Gianmarco Lorrai, vice parroco di Sant’Elena e responsabile dell’oratorio, è un lungo abbraccio che inizia con la messa in una basilica gremita e continua con la festa organizzata dai “suoi” ragazzi all’oratorio Ferrini. Sono arrivati in tanti per dire, si spera, arrivederci a questo giovane sacerdote che in cinque anni ha saputo farsi amare da tutti. Da oggi don Gianmarco comincia ufficialmente la sua avventura come parroco nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Guasila, ma adesso qui in questa basilica carica di commozione c’è spazio solo per i ringraziamenti.

Le parole

Quelli del parroco don Alfredo Fadda che non manca di sottolineare «la bellezza di questa chiesa così piena di giovani che dimostra come don Gianmarco ha lasciato un segno indelebile in questa parrocchia e nel cuore di tutti. In questa chiesa dove ha operato portando una ventata di brio e di giovinezza. Ha ideato tantissime cose tra cui quella folle di portare le reliquie di Sant’Elena, per cui siamo in trattative con Venezia». Cinque anni, «non si possono riassumere in poche parole ma quello che posso dire a Gianmarco è di non lasciare qui il cuore ma di portarlo con sé perché dove andrà dovrà donare amore a tante persone».

Il dono

C’è anche il sindaco Graziano Milia che a nome dell’amministrazione dona una targa e ricorda: «la prima volta che ci siamo visti non ci siamo presi subito, ma poi è nata una stima reciproca. Don Gianmarco ha dato un esempio a tante persone e l’ha dato anche a me». Parole cariche di affetto e di riconoscenza sono anche quelle degli scout e dei suoi ragazzi dell’oratorio che ascoltano commossi seduti a terra davanti all’altare. Uno di loro prende la parola: «infinitamente grazie. Ti accompagniamo con il cuore un po’ triste ma anche con grande gioia e ti auguriamo tutto il bene e l’amore che hai fatto per noi».

L’emozione

Don Gianmarco prende la parola per ultimo: «Cinque anni sono difficili da riassumere» dice, «sono arrivato come diacono nel 2018 a soli 27 anni e non nego che i primi tempi sono stati difficili. Avevo paura di non essere all’altezza del compito in una basilica così importante. Don Alfredo mi è sempre stato vicino e non smetterò mai di ringraziarlo. Al termine di questi cinque anni voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino e che mi hanno voluto bene». E c’ è spazio anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: «bisogna stare attenti alle persone che si travestono da agnelli e invece sono lupi. L’ipocrisia e la lingua lunga sono due cose che non mi sono mai piaciute». Alla fine di questo cammino «mi piacerebbe essere ricordato come una persona che ha sempre cercato di dare il massimo». Poi spazio solo per le lacrime e all’uscita della chiesa a salutare il sacerdote ci sono anche i fuochi d’artificio. Oggi la presidente del consiglio Rita Murgioni accompagnerà don Gianmarco per il suo ingresso a Guasila.

