Don Ferreli  cappellano in carcere 

Missione oltre le sbarre del carcere di San Daniele per don Ignazio Ferreli. È il 55enne sacerdote originario di Ilbono, attuale parroco di Elini, il nuovo cappellano della casa circondariale di Lanusei. Incarico che, negli ultimi due anni, è stato di don Claudio Razafindralongo. Il passaggio di consegne è avvenuto ieri, con la decisione annunciata ufficialmente dal vescovo di Lanusei e Nuoro, monsignor Antonello Mura. Il ruolo del cappellano del carcere si è indirizzato sempre più verso una dimensione spirituale e don Ferreli, conservando gli incarichi di amministratore della parrocchia di San Gavino e direttore dell’Ufficio diocesano per l’Edilizia di culto, comincia la sua missione in un penitenziario che ospita prevalentemente sex offender e attende il rinnovamento strutturale annunciato da tempo (il futuro dell’istituto dovrebbe essere nella zona di Sarcerei). Le ultime nomine del vescovo non si sono limitate all’avvicendamento del missionario carcerario, ma hanno coinvolto anche due diaconi di recente ordinazione. Antonio Carta, 30 anni, di Jerzu, è stato nominato collaboratore nella parrocchia di Nostra Signora di Monserrato a Bari Sardo. Coadiuverà nelle attività parrocchiali don Pietro Sabatini. Nuovo incarico anche per don Paolo Balzano (46), ordinato diacono nella sua Lanusei il 26 aprile scorso. Dopo la prima esperienza nelle parrocchie di Baunei, Santa Maria Navarrese e Triei, il futuro sacerdote presterà collaborazione nella parrocchia di Stella Maris (Arbatax) guidata da undici mesi da don Franco Serrau. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA