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11 ottobre 2026 alle 00:40

Don Emmanuele ai giovani: «San Nicolò per ritrovarsi» 

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Con una lettera pubblicata attraverso i canali della parrocchia, il neo parroco don Emmanuele Deidda invita la Leva del 1976 a organizzare la festa del patrono San Nicolò, chiedendogli non solo di mettere «la forza delle braccia» o di organizzare i concerti, ma di riappropriarsi del significato della comunità.

«I cinquant'anni della Leva del 1976 sono una bella occasione per ritrovarsi, rinnovare i legami e sentirsi parte viva della nostra comunità. La proposta di partecipare alla preparazione della Festa di San Nicolò vuole essere proprio questo: un modo concreto per mettere in comune idee, tempo e disponibilità, riscoprendo la gioia di fare qualcosa di bello insieme e di mettersi al servizio della comunità», spiega don Emmanuele. Il parroco, responsabile anche dell’organizzazione degli oratori del paese, vede nella Festa di San Nicolò un modo per coinvolgere tutte le persone residenti nelle tre parrocchie a collaborare in modo unitario. «La festa del nostro patrono», sottolinea don Emmanuele, «è un’occasione per riscoprire i legami che ci uniscono, mettendo ciascuno i propri doni al servizio della comunità, ed è questo lo spirito con cui vorrei camminare insieme a voi verso la festa».

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